Берлин, 30 мая, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Несмотря на расхождения между Христианско-демократическим (ХДС) и христианско-социальным (ХСС) союзами, раскола фракции правящих партий Германии не предвидится. Об этом со ссылкой на генерального секретаря ХДС Петера Таубера передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут — копия

«Именно в этом состоял шарм и секрет успеха Союза (Union) в прошлом, что мы в Баварии баллотируемся как ХСС, а в остальной Германии выступаем за избрание ХДС», — заявил Таубер в Берлине.

24−25 июня лидеры двух партий проведут совместную встречу, чтобы устранить углубляющиеся в последние месяцы расхождения. На ней речь пойдет о долгосрочных приоритетах политики, а не совместной предвыборной программе на 2017 год. Стороны еще не договорились о месте собрания, которое планируется провести на «нейтральной территории» — т. е. не в Берлине и не в Баварии.

Председатель ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер рассчитывает на совместное решение разногласий, но призывает к «четкому видению будущего» и избегать «пустословия». «Одна белая бумага на столе бессмысленна», — ему вторит генеральный секретарь христианских социалистов Андреас Шойер. Среди спорных пунктов он назвал от «трех до четырех больших тем», включая ЕС, внутреннюю безопасность и интеграцию беженцев.

Бывший премьер Баварии Эдмунд Штойбер считает, что уровень отношений ХДС и ХСС находится на историческом минимуме. Он говорит о «самых больших смысловых расхождениях в истории союзных партий».

Тауэбер «не знает, что сподвигло господина Штойбера к такому выводу». «Искусственное подогревание» конфликта не поможет — «важно, чтобы говорить друг с другом», добавил он. ХДС и ХСС сколько угодно могут спорить, но «в конце концов, они есть Союз», считает христианский демократ.