Москва, 30 мая, 2016, 19:31 — ИА Регнум. В летнем сезоне в Москве будет работать 12 пляжных зон с купанием. Как заявил на пресс-конференции глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, в 5−10 летней перспективе число купальных зон удастся увеличить в 1,5 раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купание. 1910

Чиновник отметил, что вода в московских водоемах достаточно качественная. Однако весь вопрос в том, что с наступлением летнего периода вода в любом случае начинает цвести, и чем выше температура, тем больше в ней зарождается жизни. Поэтому если в мае «Роспотребнадзор» принимает 12 водоемов, то к августу их остается 7, а то и 6. Поскольку по мере прохождения лета вода, в каких-то водоемах становится более загрязненной.

«Есть технологии определенные, есть меры, которые мы предпринимаем, пытаемся экспериментировать, выращиваем специальные бактерии и водоросли, которые съедают загрязняющую составляющую водоемов, — сообщил Кульбачевский. — Это тяжелый процесс, ведь на самом деле нужно отвоевывать у городской среды места, где можно купаться»

Он добавил, что в летнем сезоне на территориях природно-исторических парков и заказников Москвы оборудуют порядка 300 точек для пикников. А для тех, кто предпочитает активный отдых времяпрепровождению у мангала, или желает совместить их, столичные власти откроют 161 спортивную площадку для игровых уличных видов спорта, в том числе и для такого популярного спорта, как Workout.

На всех природных территориях будут работать 179 детских площадок, а кроме того 14 экологических троп и 69 экскурсионных маршрутов. К настоящему времени уже создано 12 веломаршрутов общей протяженностью более 69 км, отметил чиновник.

В заключение глава департамента природопользования посетовал на то, что, к сожалению, до сих пор имеют место акты вандализма по отношению к оборудованию в местах отдахы москвичей, но отметил, что с каждым годом подобных эксцессов становится заметно меньше.

«Но, если взять в целом, то уровень сознательности, в том числе, и требовательности значительно вырос за последние 5 лет. Поскольку власть показала горизонт, показала, что нет предела совершенству, и это общественное пространство, оно должно быть комфортным», — заключил Кульбачевский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом 2015 года купальном сезоне в Москве также было открыто 12 пляжных зон, где разрешено было купаться. Как тогда отмечали столичные чиновники: «Тема безопасности и комфорта в зонах массового отдыха людей является приоритетной для городских властей, поэтому перед стартом летнего сезона были проведены все необходимые мероприятия: обследовано и очищено дно и береговая линия, установлены информационные щиты с телефонами экстренных служб. На зонах отдыха с купанием организована работа спасательных постов».