Владикавказ, 30 мая, 2016, 19:18 — ИА Регнум. В Северной Осетии в превышении должностных полномочий подозревается директор государственного учреждения «Главное строительное управление по РСО-Алания». Как сообщает 30 мая корреспондент ИА REGNUM, по данным следственных органов, незаконные действия чиновника причинили ущерб государству в размере 89 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Как установлено, на указанную сумму был заключен госконтракт с фирмой ООО «Гентес констракшн» на разработку проектно-сметной документации для строительства в городе Владикавказе стадиона на 32 тыс. мест и Академии футбола. Исполнителем проекта было определено ведомство, возглавляемое руководителем стройуправления.

Отмечено, что условия контракта предполагали оплату только после завершения всего комплекса работ и наличия положительного заключения республиканского управления госэкспертизы проектов строительства. Однако, зная, что данная организация получила отрицательное заключение, подозреваемый подписал акт приемки работ и подготовил документы, по которым фирма получила бюджетные средства в размере 89 млн рублей.

Напомним, что временно исполняющий обязанности главы республики Вячеслав Битаров недавно подверг критике работу по противодействию коррупции. Он потребовал от должностных лиц неформального подхода к вопросам борьбы с этим пороком общества. По словам руководителя РСО-Алания, работа в этом направлении не ведется на должном уровне. Об этом Битаров заявил на заседании возглавляемой им комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РСО-Алания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Следственным управлением СК РФ по РСО-Алания было возбуждено 200 уголовных дел коррупционной направленности. По информации ведомства, за указанные преступления привлечены к уголовной ответственности 53 человека. В минувшем году установленная сумма ущерба составила 74,3 млн рублей, из которых на стадии предварительного следствия возмещено 902 тыс. рублей и наложен арест на имущество на сумму 9,3 млн рублей.