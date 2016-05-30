Псков, 30 мая, 2016, 18:52 — ИА Регнум. С начала пожароопасного периода в Псковской области произошло более 50 лесных пожаров на площади около 62 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 30 мая, заявил заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников на оперативном совещании.

Пламя

Наибольший ущерб был причинен лесному фонду Гдовского района на сумму более 160 тыс. рублей. Больше всего палов травы зафиксировано в Пыталовском районе.

По словам председателя областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Натальи Вдовиной, основной причиной пожаров, в том числе и в Гдовском районе, стали поджоги. Уже уведомлены соответствующие органы, в настоящее время проводятся следственные действия. Еще одна причина возгораний в лесах — палы травы на землях сельхозназначения.

Она отметила, что самый тяжёлый период еще впереди, когда начнется сбор ягод и грибов.

Среди проблемных вопросов специалисты региональных управлений МЧС и МВД назвали недостатки в оперативном информировании о пожарах: выявлены факты сообщения о возгорании через 6−8 часов после его начала, что затрудняет тушение и расследование происшествия.

Сергей Перников поручил Наталье Вдовиной разобрать каждый случай пожара в регионе и наказать виновных, а также взять под личный контроль процедуру информирования заинтересованных служб о возгораниях.