Киев, 30 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Число граждан Украины, доход которых за 2015 год превышает один миллион гривен (около $40 тысяч), выросло на 16%. Об этом, как передает 112.ua, сообщил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров во время брифинга.

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«Доход свыше 1 млн грн задекларировали почти 5 тыс. лиц, — отметил он. — Точнее, 4 тыс. 684 лиц. Это плюс 16% к предыдущему периоду… Общая сумма задекларированного дохода — 24,5 млрд гривен».

Насиров добавил, что в основном миллионеры проживают в Киеве (2,2 тыс.), Харькове (325) и Днепропетровске (307).

При этом глава Государственной фискальной службы (ГФС) утверждает, что в 2015 г. декларации о доходах подало более 550 тыс. человек — на 8% больше, чем годом ранее.

«Общая сумма задекларированного ими дохода составила 49,5 млрд грн — на 12% выше прошлогоднего показателя», — отметил Насиров.

По мнению главы ведомства, прирост миллионеров на Украине объясняется девальвацией национальной валюты.