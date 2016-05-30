Москва, 30 мая, 2016, 18:34 — ИА Регнум. АО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и ООО «ЗАО ТРЕК-Э Композит» подписали сегодня, 30 мая, в рамках международного форума «Атомэкспо», проходящего в Москве, соглашение о намерениях создания совместного импортозамещающего высокотехнологичного промышленного производства медицинских изделий. Как сообщает отдел массовых и внутренних коммуникаций АО «ВНИИНМ», компании объединяют усилия для решения важной социальной задачи — создание отечественного серийного промышленного производства эндопротезов крупных суставов, медицинских инструментов для их установки с целью обеспечения потребности российской медицины. По качественным характеристикам российские эндопротезы не будут уступать аналогичной зарубежной продукции, в то же время их цена будет существенно ниже. ВНИИНМ — одна из ведущих российских организаций в области материаловедения, обладает компетенциями в области технологии нанесения функциональных покрытий, модификации поверхности, создания и использования новых материалов широкой сферы применения. ВНИИНМ владеет рядом критически важных технологий изготовления конкурентоспособных медицинских ортопедических изделий, включая собственную технологию нанесения покрытия из титана с высокой адгезией и с регулируемой пористостью, которое обеспечивает необходимую остеоинтеграцию. ТРЕК-Э Композит — специализируется на производстве и продаже эндопротезов тазобедренного сустава, имеет необходимые лицензии и регистрационные удостоверения Росздравнадзора, владеет интеллектуальной собственностью по эндопротезам и документацией для их изготовления. Производственный проект реализуется в кооперации предприятий Топливной компании «Росатома» ТВЭЛ в рамках программы импортозамещения в сфере высоких технологий. Топливная компания ТВЭЛ является инвестиционным партнером и интегратором проекта. Основную производственную площадку стороны намерены организовать на территории ВНИИНМ. Наиболее востребованной ортопедической операцией является эндопротезирование (замена) тазобедренного сустава. В России в настоящее время выполняется около 70 тысяч операций по замене тазобедренного сустава, при этом потребность в операциях минимум в два раза выше. «Основная проблема — отсутствие достаточного количества отечественных эндопротезов и высокой стоимости зарубежных, которые составляют почти 95% общего количества эндопротезов. Увеличение количества операций в России возможно, в том числе за счет увеличения доступных и качественных эндопротезов российского производства, а также изготовления медицинских инструментов для их установки», — отметил первый заместитель генерального директора АО «ВНИИНМ» Леонид Карпюк.