Санкт-Петербург, 30 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В северной части Красногвардейского района Петербурга будет построено около 2,5 млн кв. метров жилья массового сегмента. Об этом сегодня сообщила ИА REGNUM пресс-служба «Группы ЛСР», реализующей этот проект.

Юрий Степанов. Строители. 1963

В рамках проекта «Цветной город» запланировано строительство 12-ти современных кварталов с социально-бытовой инфраструктурой. Будет возведено более 50 тысяч квартир, рассчитанных на 80 тысяч человек, запроектировано 69 паркингов почти на 18 тысяч машиномест. Первые два 25-этажных дома планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Планируется также строительство спортивно-оздоровительных комплексов общей площадью порядка 60 тыс. кв. м., десяти школ на 9 тыс. учащихся, 16 детских садов на 2,5 тысяч мест, четырех поликлиник и больницы на 450 мест.

Кроме того, в новом районе будет возведен храм, являющийся точной копией кронштадтского Андреевского собора, уничтоженного в 1930-е годы.

«Группа ЛСР» планирует его воссоздание в соответствии с историческим описанием 1892 года, фотоснимками и находящимися в Академии Художеств оригинальными чертежами. Новым будет только наполнение подвальных помещений, где разместится современная инженерия. Площадь собора составит более 4 тысяч кв. м, вместимость — 3 тысячи человек», — пообещали в строительной компании.