Спешивший на рейс испанец вызвал суматоху в аэропорту Кёльна
Кёльн, Германия, 30 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Пассажир одного из рейсов, летевших из немецкого Кёльна, бесконтрольно вошел в зону безопасности и вызвал значительный хаос в аэропорту, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Федеральная полиция Германии задержала нарушителя и подвергла его допросу.
Багаж
62-летний испанец спешил на рейс в Португалию. С этой целью он выбрал самый быстрый маршрут к самолету и вошел не в ту дверь. Минуя контроль, он через зал выдачи багажа перешел в зону безопасности «Терминала 1».
В кельнском аэропорту временно отменили все рейсы. Из-за инцидента был нарушен график полета около 2500 пассажиров.