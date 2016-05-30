Кёльн, Германия, 30 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Пассажир одного из рейсов, летевших из немецкого Кёльна, бесконтрольно вошел в зону безопасности и вызвал значительный хаос в аэропорту, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Федеральная полиция Германии задержала нарушителя и подвергла его допросу.

Багаж

62-летний испанец спешил на рейс в Португалию. С этой целью он выбрал самый быстрый маршрут к самолету и вошел не в ту дверь. Минуя контроль, он через зал выдачи багажа перешел в зону безопасности «Терминала 1».

В кельнском аэропорту временно отменили все рейсы. Из-за инцидента был нарушен график полета около 2500 пассажиров.