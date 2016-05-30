Саратов, 30 мая, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Перед областной властью поставлена задача — вернуть в легальный сектор экономики региона 99 тыс. граждан, на сегодняшний день она выполнена на 15%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рабочие

Глава региона Валерий Радаев призвал представителей депутатского корпуса, Общественной палаты, профсоюзы, Госинспекцию труда «пробудить в законодательных рамках работодателей действовать открыто» и выработать, наконец, механизмы которые коренным образом изменят ситуацию на рынке занятости и продвинут её вперед.

Он заявил, что нелегальные трудовые отношения забирают из регионального бюджета и пенсионной системы миллиарды рублей в год. Серые зарплаты дестабилизируют рынок труда, несет убытки фонд социального страхования. «Борьба с этим явлением идет комплексная, с привлечением государственных и правоохранительных структур. Но говорить о серьезных успехах пока рано», — констатировал губернатор.

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В связи с этим наблюдатели обращают внимание: предприниматели, чтобы избежать больших налоговых выплат во все возможные инстанции, минимизируют легальные зарплаты. Добиваются они этого двумя путями. Один — черная зарплата, когда работник документально не оформлен и всю зарплату получает в конверте. Соответственно, отчисления от зарплаты равны нулю. Другой — за последние годы выросло число предприятий, выплачивающих «серую» зарплату. То есть сотрудник принимается на работу официально, по трудовой книжке и договору. Но по документам ему платят сумму, равную прожиточному минимуму в данном регионе, и именно с нее уплачиваются налоги. Остальная сумма вручается работнику раз в месяц в конверте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 Ноября 2015 года в докладе главы регионального Минтруда Натальи Соколовой прозвучало: уровень общей безработицы в регионе в среднем составил 4,7% (целевой показатель — 5%), уровень регистрируемой безработицы — 1% (целевой показатель на конец 2015 года — 1,1%), уровень охвата работников по полному кругу предприятий коллективно-договорными отношениями 73,6% (целевой показатель — 73%). 81% обратившихся в службу занятости граждан трудоустроен после обращения в службу занятости (целевой показатель — 80%). Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,5 незанятых на вакансию, что ниже целевого показателя — 0,7.

Между тем, Минтруда области уже извещено о большом количестве заявок на сокращения работников в 2016 году — 3800 человек в ближайшие четыре месяца, что на 15% больше, чем в 2014-м. «Такая ситуация критичной считаться не может», — заверила Соколова, подчеркнув, что рынок труда не показывает резко отрицательную динамику.

Отметим также, что по итогам минувшего года в теневом секторе экономики Саратовского региона, в котором доходы от предпринимательства скрываются и не являются налогооблагаемыми, занято 330 тыс. человек, а численность официально трудоустроенных работников в областном центре ниже этой цифры и составляет 301 тыс. жителей. По данным главы Минтруда Натальи Соколовой, львиная доля «нелегалов» задействована в строительстве, торговле, парикмахерских услугах, салонах красоты, гостиничном бизнесе и других сферах.

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