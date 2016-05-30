Ставрополь, 30 мая, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края высказал ряд предложений по развитию экономик регионов России. С предложениями он выступил 30 мая на заседании Научно-экспертного совета при спикере Совета Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

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В частности, Владимир Владимиров предложил отказаться от политики выравнивания регионов в пользу стимулирования отраслей экономики, приоритетных для конкретных регионов. Для Ставрополья это переработка углеводородов и переработка шерсти.

Глава края также высказал предложение на федеральном уровне ужесточить законодательство по отношению к недобросовестным землепользователям — вплоть до изъятия участков. В Ставропольском крае проблема недобросовестных собственников стоит остро. Она вызывает недовольство аграриев региона. Подобные предложения давно обсуждаются на уровне законодательного органа региона. Изъятие земель у недобросовестных землепользователей позволит вовлечь земли в сельскохозяйственный оборот и повысить их эффективность.

Ещё одна инициатива касается отмены федеральных льгот по налогам, которые зачисляются в региональные и муниципальные бюджеты.

На Ставрополье в последние годы растет дефицит бюджета и объем госдолга региона. Дефицит достиг предельной отметки. По мнению главы регионального Минфина, такое положение вещей грозит потерей финансовой независимости региона и внешним управлением бюджетом региона.

Глава региона озвучил, что за 2010−2016 годы доходы краевого бюджета увеличены почти на 19 миллиардов рублей, но расходы выросли на 28 миллиардов рублей. Это связано, прежде всего, с закреплением за регионом около 30 новых расходных полномочий, увеличением обязательств по содержанию сети социальных учреждений и федеральными нормами, которые позволяют крупным налогоплательщикам в течение трёх лет возвращать переплату по налогу на прибыль за счёт регионального бюджета.

Только в 2015 году в рамках предоставления этой льготы бюджет Ставрополья потерял 3,8 миллиарда рублей.

Сегодня глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила субъектам РФ новый инструмент для привлечения средств на программы развития регионов — выпуск ценных бумаг. Ставрополье уже прибегало к этому механизму, однако госдолг региона продолжил расти.

Матвиенко отметила неэффективность политики «выравнивания» регионов: «Отказываться от принципа выравнивания совсем нельзя, но основной акцент необходимо делать на выработку системы стимулирования регионов к самостоятельному развитию, созданию в них точек экономического роста», — считает спикер Совфеда.

По словам председателя Совета Федерации, большие ожидания в связи с этим возлагаются на реализацию федерального закона о стратегическом планировании. Спикер отметила, что на «самочувствие» регионов негативно влияет 11-кратный рост полномочий, делегированных с федерального уровня в регионы. Во многом это повлияло на рост числа регионов с бюджетным дефицитом с 57 в 2011 году до 76 в 2015 году.

По мнению Матвиенко, необходимо пересмотреть сегодняшнюю систему межбюджетных, экономических, налоговых отношений центра и регионов и вывести её на новый уровень.