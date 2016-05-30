Калуга, 30 мая, 2016, 18:02 — ИА Регнум.



40.fsin.su В культурно — досуговом центре «Мир знаний» ИК №7

Открытие культурно — досугового центра «Мир знаний» состоялось в женской исправительной колонии №7, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко.

По его словам, название центру дал существующий в учреждении более двух лет одноименный проект. В его основе работа различных кружков и клубов, 12 из которых действуют при библиотеке. Это позволило библиотеке колонии в мае 2015 года принять участие в открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании», объявленном Фондом культурных инициатив. Из 307 заявок, присланных на конкурс, экспертный совет Фонда поддержал 65, среди которых был и проект ИК-7 УФСИН России по Калужской области — «Мир знаний». Для реализации проекта женской колонии был выделен грант, в ходе освоения которого были приобретены новая мебель, оргтехника и уникальные книги.

На церемонию открытия центра были приглашены заместитель директора калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Марина Пантюхова и заведующая нотно-музыкальным отделом библиотеки Ирина Тихонова, ведущий специалист калужской городской библиотеки им. Н.А. Некрасова Вера Тюрина и партнер по проекту — руководитель музея Красного Креста, истории благотворительности и медицины Людмила Харченко.

Традиционную красную ленточку вместе с начальником колонии Юрием Рыбаковым перерезал Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников. Вниманию гостей была представлена презентация, рассказывающая о мероприятиях, проходящих в учреждении в соответствии с утвержденным Фондом планом, а также небольшая театрализованная постановка, подготовленная отбывающими наказание в ИК-7 женщинами.

В заключение мероприятия калужский омбудсмен Юрий Зельников поблагодарил участников перезентации за стремление превратить библиотеку колонии в центр творческого, эстетического воспитания и духовного развития осужденных. В дар библиотеке колонии Юрий Зельников передал свою книгу «Знаменитые калужане» с автографом: «Библиотеке и её читателям на благое просвещение с наилучшими пожеланиями от автора!».