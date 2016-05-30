Тирана, 30 мая, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея НАТО, собравшаяся в албанской Тиране, призывает страны-члены усилить отпор России, передает Daily Mail.

Кукрыниксы. «В брехню поверит мир едва ли, как бы её не раздували». 1977

250 депутатов из 28 стран блока единогласно одобрили декларацию с призывом «заверить тех союзников, которые считают, что их безопасность находится под угрозой», нарастив присутствие «на восточных и южных флангах альянса».

Декларация включает укрепление обычных и ядерных мер сдерживания, усиление военной подготовки блока, а также активизацию сотрудничества со странами, не являющимися членами НАТО, как Швеция и Финляндия. Все эти цели включены в повестку предстоящего саммита альянса, который пройдет 8−9 июля в Варшаве. Польские лидеры рассчитывают на расширение военного потенциала НАТО в Восточной Европе.

Председатель ассамблеи, американский законодатель Майкл Р. Тернер, призвал европейских партнеров учесть «агрессивность России» при составлении оборонного бюджета.

«Москва решила, что это больше отвечает ее интересам, когда она работает против нас, а не вместе с нами», — говорит республиканец Тернер. «Вызов со стороны России реальный и серьезный», — добавил член Палаты представителей США из штата Огайо.

Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу дал понять, что НАТО будет поддерживать диалог с Россией, «но не может быть возврата к обычным отношениям, пока Россия снова не (будет) демонстрировать уважение к международному праву»

«Я ожидаю, что лидеры в Варшаве договорятся о расширении передового базирования на востоке альянса», — сказал Вершбоу. Наращивание военных сил даст гарантии того, «что нападение на любого союзника будет стремительно отражено силами всего альянса, с обоих берегов Атлантики», пояснил он.

В декларации парламентариев также отмечается, что страны НАТО должны «продолжать изучать пути снижения напряженности в отношениях с Россией и избегать просчетов и инцидентов». Депутаты приветствовали недавнее приглашение Черногории стать полноправным членом НАТО. Они выразили надежду на то, что вскоре «пригласительные билеты» будут направлены Боснии и Герцеговине, Македонии и Грузии.