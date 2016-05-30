Томск, 30 мая, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В Томской области продолжается реализация крупнейшего в России инвестпроекта по созданию комплекса лесопромышленных производств по глубокой переработке древесины в Асине и работе предприятий с китайским участием, сообщил на прошедшем в Москве заседании постоянной российско-китайской рабочей группы по лесному хозяйству вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр.

Древесина

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, всего в регионе насчитывается 40 компаний с китайским участием, большинство занимается производством мебельной заготовки, палочек для мороженного и еды, древесного угля, шпона, пиломатериала, погонажных изделий.

«В последнее время наблюдается активизация и увеличение мощностей отдельных российско-китайских предприятий, ориентированных на комплексную переработку древесины», — сказал Андрей Кнорр, обратив внимание на появление полулегального китайского бизнеса, провоцирующего незаконный оборот древесины и дискредитирующего успешные российско-китайские деловые контакты на территории региона. Чтобы решить эту проблему, он предложил рабочей группе определить процедуру согласования с государственными органами Китая перечня компаний, которые заходят на российский лесопромышленный рынок.

Заседание группы в Москве прошло под председательством замминистра природных ресурсов и экологии РФ, главы Рослесхоза Ивана Валентика. В его работе принял участие руководитель Государственного управления лесного хозяйства КНР Чжан Цзяньлун, представители государственных ведомств и деловых кругов России и Китая.