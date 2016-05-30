Москва, 30 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В Москве с 3-го по 6 июня 2016 года пройдет фестиваль «Красная площадь». Как заявил на пресс-конференции заместитель председатель оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев, в мероприятии примут участие около 400 издательств со всей России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве

Замглавы оргкомитета подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом программа мероприятия заметно расширилась: больше участников, событий, книг. Впервые будут участвовать белорусские издательства. По подсчетам организаторов, посетить программу фестиваля собирается 250 тысяч человек.

«Принцип культурной программы фестиваля — синтез всех видов искусств: литературы, театра, музыки, актерского мастерства, художественного слова, городской культуры. Все гости смогут найти книги по вкусу: от антикварных редкостей до современных изданий на электронных носителях», — сообщил Григорьев, отметив, что вход на мероприятие — свободный, участие издателей — безвозмездно, а книги на «Красной площади» можно будет приобрести на 25% дешевле стоимости.

Как он заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, на организацию фестиваля власти города выделили порядка 30 млн рублей, кроме того, планируются еще спонсорские взносы.

Отметим, что в этом году фестиваль приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, которые отмечаются 6 июня. В эти дни Красная площадь (от Исторического музея до Лобного места) будет поделена на тематические площадки. У Собора Василия Блаженного разместится «Главная сцена», в которой покажут самые значимые события: спектакли, выступления чтецов, кинопоказы, встречи с топ-авторами, сообщил он.

На открытие фестиваля приглашен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На Красной площади выступит скрипач Вадим Репин с программой посвященной роману Льва Толстого «Анна Каренина». Во второй части концерта прозвучит ария Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин» в переложении для скрипки. Евгений Евтушенко представит новый роман «Берингов туннель». Кроме того, встречи с читателями проведут Эдвард Радзинский, Андрей Дементьев, Евгений Водолазкин и другие. А также будет представлен спектакль Веры Полозковой «Короткий метр», который будет переплетаться с фрагментами мировых режиссеров кино: Тарантино, братьев Коэн, Джармуша, Тарковского.

Кроме «Главной сцены» на фестивале будут работать еще 6 площадок. В отделе «Художественная литература» пройдут 93 мероприятия. Телеведущая Ольга Шелест представит новый проект «17 страница», в рамках которого известные люди из мира искусства и медиа участвуют в публичных чтениях произведений современной прозы. Также свои работы представят литературовед Сергей Беляков, писатель Василий Авченко, сценарист Андрей Кивин, немецкий журналист Хуберт Зайпель, художник Никас Сафронов.

Организованы будут и специальные мероприятия для детей и их родителей на интерактивных площадках — «шатре-сцене», «детской улице» и «детской мастерской». Для юных участников фестиваля будут работать два павильона с новинками детской и учебной литературы. Кроме презентаций, состоятся мастер-классы по освоению техники квиллинга (бумагокручение), мастерская «Самолетики для Маленьких Принцев» по мотивам сказки Экзюпери, концерт по мотивам детских сказок Пушкина (с участием актеров Дмитрия Певцова, Алены Бабенко, Николая Валуева, Александра Адабашьяна).

На площадке «Нон-фикшн» будет представлена различная палитра книг: политология, психология, путешествия, медицина, философия, кулинария. В павильоне «Регионы России» свои книги представят издательства из 50 регионов России. У Исторического музея разместятся секторы «Кинолекторий», где пройдут кинопоказы под открытым небом, встречи с деятелями кино, «Лаунж зона», «Библиотека», площадка, на которой расскажут о новшествах, введеных в московских библиотеках. Также читателей ждут встречи с авторами цифровых релизов последнего времени, знакомство с проектами и технологиями дня в отделе «Книгабайт».

Напомним, впервые книжный фестиваль на Красной площади прошел в июне 2015 года, который был объявлен годом литературы. По окончанию масштабного и успешного проекта было принято решение сделать фестиваль ежегодным. Так, в фестивале было продано более 500 тысяч книг, представленных 300 издательствами.

Ранее фестиваль назывался «Книги России». 19 апреля 2016 оргкомитет мероприятия переименовал фестиваль на «Красная площадь». Как сообщали организаторы фестиваля, мероприятие запланировано, вернуть посетителей к древней традиции, которой славилась торговая Красная площадь. Еще в начале XVIII века у Спасских ворот Кремля в книжной лавке книгоиздателя Петра I Василия Киприанова горожане читали книги. На фронтоне лавки было написано «Всенародная публичная библиотека».