Сосновый Бор, Ленинградская область, 30 мая, 2016, 17:51 — ИА Регнум. На Ленинградской АЭС приступили к гидравлическим испытаниям бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива строящегося энергоблока №1 второй очереди станции (ЛАЭС-2). Об этом сегодня, 30 мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

atomic-energy.ru Ядерное топливо

В настоящее время специалисты подрядной организации АО «Монтажно-строительное управление №90» осуществляют поэтапное заполнение бассейна выдержки водой.

Гидравлические испытания проводятся с целью проверки герметичности стен бассейна, которые облицованы нержавеющей сталью и в процессе эксплуатации будут находиться под давлением воды.

«Гидравлические испытания можно считать успешными, если в процессе их проведения не будет обнаружено протечек, а после испытаний — видимых остаточных деформаций», — пояснил заместитель начальника реакторного цеха по монтажу строящейся Ленинградской АЭС Алексей Мочалов.

Как пояснили специалисты, бассейн выдержки — это сооружение, входящее в состав ядерной установки. Он предназначен для временного хранения отработавшего ядерного топлива, выгружаемого из реактора. После снижения остаточного тепловыделения использованное топливо будет вывозиться на предприятие ГК «Росатом», занимающееся его переработкой.

Ленинградская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока РБМК-1000 электрической мощностью 1000 МВт каждый. По проекту «АЭС-2006» с 2008 г. строятся два энергоблока типа ВВЭР-1200.