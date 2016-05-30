Тюмень, 30 мая, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Тюменские дольщики на свои жалобы о затянувшихся расследованиях уголовных дел получили ответ прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоём доме будет играть музыка»

«Длительность расследования вызвана большим количеством потерпевших и следственных действий, а также сложностью проводимых экспертиз», — заявляются сотрудники прокуратуры.

В Тюменской области в сфере долевого строительства жилья расследуется на сегодня четыре уголовных дела.

В производстве следственного управления УМВД РФ по Тюменской области находится уголовное дело в отношении застройщика ООО «ЛюМаксИнжиниринг». Оно было возбуждено в мае 2016 года по материалам прокуратуры Тюменского района по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По данным следствия, застройщик заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в поселке Богандинский, но свои обязательства не выполнил.

По аналогичной статье Уголовного кодекса России в производстве и дело в отношении ЗАО «МДС-Групп», возбужденное в декабре 2015 года. По данным следствия, акционерным обществом похищены денежные средства дольщиков дома ГП-17 по ул. Широтная-Пермякова-Объездная дорога города Тюмени. Срок следствия по делу продлен до 25 июля.

Уголовное дело в отношении ЗАО «Сиб-Инвест» было возбуждено в декабре 2015 года и сейчас решается вопрос о продлении сроков расследования до 7 августа. По версии следствия, под видом реализации долей в строившихся жилых домах по ГП-3, ГП-4 по ул. Академика Сахарова-Просторная-Лебяжье города Тюмени были похищены денежные средства граждан.

СКР по Тюменской области расследуются махинации ЗАО «Тюменский строитель», которое вело строительство жилых домов ГП-7 и ГП-8 по ул. Тихая-Просторная в Тюмени. Помимо этого расследуются и налоговые преступления застройщика. Дела были возбуждены в мае-июне 2015 года по ч.4 ст. 159, а в августе того же года — по чч.1 и 2 ст. 199.1 УК РФ"Неисполнение обязанностей налогового агента» и его расследование продлено до 29 сентября.

Сегодня, 30 мая, как передает портал 72.ru, обманутые дольщики застройщика ЗАО «Менеджмент. Дизайн. Строительство», не дождавшиеся сдачи в эксплуатацию дома ГП-17 в Тюмени, организовали пикет у здания правительства Тюменской области. Строительство 16-этажного дома по адресу ул. Пермякова, 81/1, 81/2 и 81/3 началось в 2013 году. Первоначальный срок сдачи был назначен на четвертый квартал 2014 года. Затем cдача откладывалась. Но в ноябре 2015 года стройка прекратилась.

«Как нам говорят, на завершение строительства требуется около 280 миллионов рублей. При этом представители застройщика возникшие трудности списывают на экономический кризис и объясняют нам, что в структуре компании проводятся какие-то реорганизации, чтобы возобновить строительство. Но дело в итоге никак не продвигается», — сообщила одна из дольщиц порталу 72.ru.