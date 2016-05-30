Ёжик в тумане станет постоянным пассажиром московского метро
Москва, 30 мая, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Персонажи «Союзмультфильма» украсят поезда Московского метрополитена. Четыре новых состава, оформленные мультипликационными образами знаменитой киностудии, будут запущены в работу в июне нынешнего года. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма»:
"На сегодняшний день полностью разработан и согласован дизайн составов, проект отправлен на производство. Уже в июне поезда появятся в метро».
Проект посвящён 80-летнему юбилею «Союзмультфильма» и приурочен к Году российского кино. Каждый из десяти вагонов будет оформлен кадрами из мультфильмов, в разное время снятых в стенах киностудии, узнаваемыми цитатами персонажей, а также интересными историями, связанными с созданием картин.
«Мы хотели сделать этот поезд не только развлекательным, но и образовательным, не только украсить знаменитыми персонажами, которых все знают и любят, но и в увлекательной форме рассказать детям и взрослым об истории «Союзмультфильма», о том, как рождались эти образы. В поезде можно будет прочитать биографии знаменитых авторов, интересные и малоизвестные истории со съёмок, посмотреть архивные фотографии», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь киностудии Лилия Назарян.
Пассажиры увидят героев «Снежной Королевы», «Золотой антилопы», «Аленького цветочка» Льва Атаманова, «Винни-Пуха» и «Каникул Бонифация» Фёдора Хитрука, «Тайны третьей планеты» и «Чебурашки» Романа Качанова, «Ёжика в тумане» Юрия Норштейна, «Малыша и Карлсона» Бориса Степанцева, «Умки» Владимира Попова и многих других.
«Каждый вагон поезда будет посвящён одному из режиссёров-мультипликаторов, в разное время работавших в «Союзмультфильме». А последний десятый вагон мы отдали современной мультипликации, он будет украшен кадрами из картин, снятых на киностудии за последние 2−3 года. Часть из них уже побывали на международных фестивалях и имеют разные награды», — рассказывает Лилия Назарян.
В частности, будут представлены новые сюжеты знаменитого мультсборника «Веселая карусель», который снимается на студии с 1969 года:
- «Пык-пык-пык» Дмитрия Высоцкого;
- «Муравей и муравьед» Алексея Алексеева;
- «Про Комарова» Павла Носырева.
А также авторские короткометражные фильмы, получившие большую известность:
- «Мама цапля» Марины Карповой — «Лучший короткометражный фильм» на Открытом анимационном фестивале в Суздале — 2016;
- «Даша и людоед» Натальи Суринович — Международная анимационная премии «Икар» в номинации «Персонаж» ;
- «Морошка» Полины Минченок — «Лучший детский фильм» на фестивале в Суздале, конкурсная программа Международного анимационного фестиваля в Аннеси;
- «Привередливая мышка» Сергея Струсовского, — 3 главных приза на российских и международных фестивалях, в том числе в Румынии и Южной Корее, и более 10 дипломов, и многие другие.