Москва, 30 мая, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Персонажи «Союзмультфильма» украсят поезда Московского метрополитена. Четыре новых состава, оформленные мультипликационными образами знаменитой киностудии, будут запущены в работу в июне нынешнего года. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма»:

Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР Ежик с узелком

"На сегодняшний день полностью разработан и согласован дизайн составов, проект отправлен на производство. Уже в июне поезда появятся в метро».

Проект посвящён 80-летнему юбилею «Союзмультфильма» и приурочен к Году российского кино. Каждый из десяти вагонов будет оформлен кадрами из мультфильмов, в разное время снятых в стенах киностудии, узнаваемыми цитатами персонажей, а также интересными историями, связанными с созданием картин.

Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР Лошадь в тумане

«Мы хотели сделать этот поезд не только развлекательным, но и образовательным, не только украсить знаменитыми персонажами, которых все знают и любят, но и в увлекательной форме рассказать детям и взрослым об истории «Союзмультфильма», о том, как рождались эти образы. В поезде можно будет прочитать биографии знаменитых авторов, интересные и малоизвестные истории со съёмок, посмотреть архивные фотографии», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь киностудии Лилия Назарян.

Пассажиры увидят героев «Снежной Королевы», «Золотой антилопы», «Аленького цветочка» Льва Атаманова, «Винни-Пуха» и «Каникул Бонифация» Фёдора Хитрука, «Тайны третьей планеты» и «Чебурашки» Романа Качанова, «Ёжика в тумане» Юрия Норштейна, «Малыша и Карлсона» Бориса Степанцева, «Умки» Владимира Попова и многих других.

Цитата из м/ф «Винни Пух». реж Фёдор Хитрук. 1969. СССР На поляне

«Каждый вагон поезда будет посвящён одному из режиссёров-мультипликаторов, в разное время работавших в «Союзмультфильме». А последний десятый вагон мы отдали современной мультипликации, он будет украшен кадрами из картин, снятых на киностудии за последние 2−3 года. Часть из них уже побывали на международных фестивалях и имеют разные награды», — рассказывает Лилия Назарян.

В частности, будут представлены новые сюжеты знаменитого мультсборника «Веселая карусель», который снимается на студии с 1969 года:

«Пык-пык-пык» Дмитрия Высоцкого ;

; «Муравей и муравьед» Алексея Алексеева ;

; «Про Комарова» Павла Носырева .

А также авторские короткометражные фильмы, получившие большую известность:

«Мама цапля» Марины Карповой — «Лучший короткометражный фильм» на Открытом анимационном фестивале в Суздале — 2016;

— «Лучший короткометражный фильм» на Открытом анимационном фестивале в Суздале — 2016; «Даша и людоед» Натальи Суринович — Международная анимационная премии «Икар» в номинации «Персонаж» ;

Цитата из м/ф «Морошка». реж Полина Минченок. 2015. Россия Дружба