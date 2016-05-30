Варшава, 30 мая, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Подполковник польской армии Збигнев Ю. приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации (РФ). Такое решение, как передает «РИА Новости», принял Окружной военный суд в Варшаве.

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«Военный суд в Варшаве приговорил офицера польской армии подполковника Збигнева Ю. к 6 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ», — сообщил представитель суда Томаш Краевский.

Отмечается, что приговор офицеру был вынесен еще 26 апреля 2016 г, однако вердикт суда не предавали огласке. У мужчины также изъяли финансовые средства в размере около $4,3 тыс. и телефон — предполагаемое вознаграждение за противозаконную деятельность.

По версии следствия мужчина якобы передал имена польских солдат, которые могли быть завербованы разведкой РФ.