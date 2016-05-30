Польский рокер с зарплатой, как у Обамы, «забил» на работу на Украине
Киев, 30 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Новоназначенный глава компании «Укрзализныця», поляк Войцех Бальчун, о назначении которого было объявлено еще в апреле, никак не появится на рабочем месте.
Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины, председатель комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич во время заседания согласительного совета руководителей фракций и комитетов Верховной рады.
«Новоназначенный глава «Укрзализныци» должен наконец приступить к исполнению своих обязанностей и появиться на рабочем месте… 20 апреля руководителем «Укрзализныци» был назначен Войцех Бальчун. 16 мая он был представлен коллективу, Но до сих пор его почему-то нет на рабочем месте», — цитирует депутата украинское госинформагенство «Укринформ».
Дубневич отметил, что 2 июня должно состояться заседание комитета Верховной рады по вопросам транспорта, на которое приглашен глава железно-дорожной компании.
Кроме того, депутат отметил, что новый руководитель «Укрзализныци» будет получать зарплату «в 3 раза больше, чем у президента США и в 4 раза больше чем у Ангелы Меркель».
«Возможно, он не имеет времени приступить к выполнению своих обязанностей? Возможно, тогда новый конкурс провести?» — задался вопросом Дубневич.
ИА REGNUM отмечает, что советник главы Минэкономразвития Украины Сергей Гайда ранее заявил, что зарплата нового главы «Укрзализныци» уже согласована сторонами и составит от $800 тыс. до $1 млн в год.
На должность генерального директора компании «Укрзализныця» претендовал 31 кандидат.
«Бальчун — молодой, но суперуспешный руководитель ряда самых крупных польских предприятий. Сначала он хорошо проявлял себя руководителем самого большого польского банка PKOBP, а затем достиг карьерных высот, возглавляя польскую железную дорогу PKP Cargo. Там он провел масштабную реорганизацию системы управления, автоматизацию, и вывел компанию со 100 миллионов злотых убытков к 500 миллионам злотых прибыли. То есть — он взял устаревшую компанию, провел глубокую трансформацию, в итоге вывел компанию на IPO и ушел в заслуженный отпуск», — заявлял после принятия решения на тот момент министр экономического развития и торговли Украины Айварус Абромавичус.
Также неоднократно отмечалось, что Войцех Бальчун — это «польский Святослав Вакарчук», поскольку является еще и лидером одной из самых успешных рок-групп в Польше под названием Chemia.