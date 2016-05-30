Киев, 30 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Новоназначенный глава компании «Укрзализныця», поляк Войцех Бальчун, о назначении которого было объявлено еще в апреле, никак не появится на рабочем месте.

chemiasound.com Войцех Бальчун

Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины, председатель комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич во время заседания согласительного совета руководителей фракций и комитетов Верховной рады.

«Новоназначенный глава «Укрзализныци» должен наконец приступить к исполнению своих обязанностей и появиться на рабочем месте… 20 апреля руководителем «Укрзализныци» был назначен Войцех Бальчун. 16 мая он был представлен коллективу, Но до сих пор его почему-то нет на рабочем месте», — цитирует депутата украинское госинформагенство «Укринформ».

Дубневич отметил, что 2 июня должно состояться заседание комитета Верховной рады по вопросам транспорта, на которое приглашен глава железно-дорожной компании.

Кроме того, депутат отметил, что новый руководитель «Укрзализныци» будет получать зарплату «в 3 раза больше, чем у президента США и в 4 раза больше чем у Ангелы Меркель».

«Возможно, он не имеет времени приступить к выполнению своих обязанностей? Возможно, тогда новый конкурс провести?» — задался вопросом Дубневич.

ИА REGNUM отмечает, что советник главы Минэкономразвития Украины Сергей Гайда ранее заявил, что зарплата нового главы «Укрзализныци» уже согласована сторонами и составит от $800 тыс. до $1 млн в год.

На должность генерального директора компании «Укрзализныця» претендовал 31 кандидат.

«Бальчун — молодой, но суперуспешный руководитель ряда самых крупных польских предприятий. Сначала он хорошо проявлял себя руководителем самого большого польского банка PKOBP, а затем достиг карьерных высот, возглавляя польскую железную дорогу PKP Cargo. Там он провел масштабную реорганизацию системы управления, автоматизацию, и вывел компанию со 100 миллионов злотых убытков к 500 миллионам злотых прибыли. То есть — он взял устаревшую компанию, провел глубокую трансформацию, в итоге вывел компанию на IPO и ушел в заслуженный отпуск», — заявлял после принятия решения на тот момент министр экономического развития и торговли Украины Айварус Абромавичус.

Также неоднократно отмечалось, что Войцех Бальчун — это «польский Святослав Вакарчук», поскольку является еще и лидером одной из самых успешных рок-групп в Польше под названием Chemia.