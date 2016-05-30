Тюмень, 30 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум. «Планы по тюменскому водоканалу, я считаю, грандиозные, — заявил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на открывшейся научно-практической конференции молодых специалистов «Росводоканал Тюмень» (ООО «Тюмень Водоканал»). — Мы можем уйти от забора воды из реки Тура — достаточно загрязнённого трансграничного водного объекта, который в связи с природными факторами и в силу антропогенного воздействия на него со стороны предприятий Свердловской области, таким и останется. Переход на использование подземных источников будет означать решение раз и навсегда вопроса качества питьевой воды для тюменцев, а надёжность и качество водоснабжения города — это принципиальные вещи».

Фото «Росводоканал Тюмень»

По словам Вахрина, в системе ЖКХ в последние годы происходят очень большие преобразования: упорядочивается характер экономических и общественных отношений и взаимосвязей, осуществляется переход к государственно-частному партнёрству, создаются условия для привлечения инвестиций, что естественным образом приводит к инновациям, внедрению новых технологий и повышению роли молодых специалистов в этой сфере.

«Пример тому тюменский водоканал, где достаточно высока роль молодых кадров в коллективе. Молодёжь сегодня идет в ЖКХ, поскольку эта сфера из глубоко убыточной и дотационной, с большим количеством проблем, становится более прозрачной, более эффективной и инвестиционно-привлекательной», — продолжил заместитель губернатора Тюменской области.

На традиционной научно-практической конференции молодых специалистов тюменского водоканала в этом году представлено около 50 докладов, сразу в трех секциях: «Производство и технологии», «Экономика и финансы», «Поддержка бизнеса». В течение дня молодые специалисты предприятия будут обсуждать наиболее актуальные вопросы развития отрасли, предлагать свои инновационные технологии по повышению качества предоставляемых услуг и оптимизации затрат.

«Доклады охватывают все сферы деятельности предприятия, это серьезные работы, которые становятся фундаментом для реализации этих идей на практике, — подытоживает Мугаммир Галиуллин, генеральный директор «Росводоканал Тюмень», — это вопросы, касающиеся повышения эффективности и оперативности работы аварийных бригад, промывки канализационных сетей и телеинспекции, внедрения современных технологий в различных производственных процессах и их улучшение. Молодые специалисты в рамках конференции решают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед предприятием, а по итогам защиты своих докладов получают возможность их доработки и реализации на практике с целью повышения качества услуг, предоставляемых тюменским водоканалом».