Рига, 30 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Число умерших от гриппа в 2016 году в Латвии значительно увеличилось по сравнению с эпидемией 2015 года, когда вирус унес 39 жизней. Печальный итог последнего сезона — 59 человек, среди которых две беременные женщины, сообщает LETA со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

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Как стало известно, самой молодой жертве было 26 лет, самой пожилой — 95. Средний возраст умерших составил 65 лет, и болезнь практически одинаково не щадила мужчин (29 смертей) и женщин (30). Практически у всех скончавшихся было то или иное хроническое заболевание — сердца или дыхательных путей, диабет, рак и тому подобные. Подавляющее большинство умерших не имели прививки от вируса.