Киев, 30 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что «никогда и нигде не был замечен в пьяном дебоше». Об этом он сказал на пресс-конференции 30 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, журналисты напомнили Луценко инцидент в аэропорту Франкфурта-на-Майне, который произошел в 2009 году и попросили дать обещание, что такого больше не повторится.

«Я как-нибудь пообещаю вам что-то другое, хорошо? Не учите меня, пожалуйста, жить — в том числе относительно этого аэропорта. Я прожил 51 год с испытаниями, которые кое-кто еще не прошел. Поэтому можете абсолютно спокойно себе записать: Луценко никогда и нигде не был замечен в пьяном дебоше. Никогда и нигде», — заявил генпрокурор.

Луценко признал, что «когда у него было получше здоровье», он — никогда не прячась — со своими коллегами в выходные ходил в несколько заведений.

«Но я не собираюсь сейчас перед вами в чем-то каяться — ни в чем. Дело Франкфурта закрыто за отсутствием состава преступления», — подчеркнул соратник Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2009 года на тот момент министр внутренних дел Украины Юрий Луценко провел полдня в участке полиции аэропорта Франкфурт-на-Майне после того, как его в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после стычки с правоохранителями. Об инциденте сообщила немецкая газета «Bild» и другие СМИ Германии. По информации издания, Луценко с его 19-летним сыном Александром из-за неадекватного поведения не пропустили на борт самолета, который вылетал в рейс в Сеул — тогда они устроили ссору с правоохранителями, грубо ругались, бросали в них своими мобильными телефонами и дрались. Чтобы обуздать семью, полиции пришлось вызвать подкрепление и применить силу. Луценко тогда избежал теста на алкоголь, имея дипломатическую неприкосновенность.