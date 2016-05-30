Рига, 30 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. После того, как с президента Белоруссии Александра Лукашенко были сняты личные санкции, одной из стран, которую он посетит первой, может стать Латвия, заявил в передаче LTV7 «Без обид» министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает портал Lsm.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко

«Мы довольно много работали и с Белоруссией, и с нашими партнерами из Евросоюза, и думаю, что мы также довольно эффективно использовали наше председательство в Совете ЕС. Я сам побывал с визитом в Минске в феврале прошлого (2015) года. Должен сказать, мы довольны теми решениями, которые Евросоюз недавно принял — о снятии большинства санкций за исключением эмбарго на поставки оружия и персональных санкций в отношении некоторых людей, которые точно причастны к исчезновению некоторых политических оппонентов президента Лукашенко», — сказал министр.

Ринкевич прогнозирует, что Латвия еще сможет повлиять на политику ЕС касательно Белоруссии и помочь развитию их отношений, а также не исключил визита Лукашенко в Латвию: «Не исключаю, что визит президента Белоруссии возможен. Мы будем решать это по дипломатическим каналам. Но, да, не исключаю, что возможен его визит в Ригу. Мы видим потенциал работы с Беларусью — это соседнее с нашим государство, у нас есть много проблем, которые нужно решать совместно».

В свою очередь, на вопрос, пригласят ли в Ригу президента РФ Владимира Путина, Ринкевич заявил: «Этот вопрос не стоит на повестке дня».