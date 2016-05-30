Махачкала, 30 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Дагестанские региональные отделения партий «Родина» и «Яблоко», а также депутат Госдумы РФ от республики Ризван Курбанов отреагировали на произошедший в Якутске скандал с участием борцов. Команда из Дагестана снялась с чемпионата России в знак протеста против несправедливого судейства, передает 30 мая корреспондент ИА REGNUM.

Архип Куинджи. Снежные вершины гор. Кавказ. 1890-1895

Активисты дагестанского отделения партии «Родина» написали петицию об отставке президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Таким образом партийцы решили протестовать против несправедливого решения судейского корпуса, сообщили ИА REGNUM в партии. «От нашей оценки зависит судьба одного из самых востребованных национальных видов спорта. Произошедшее в Якутии на чемпионате России циничное подсуживание поединка между Мусукаевым и Лебедевым в пользу зятя главного спонсора борьбы», — отметили в сообщении активисты, подчеркивая родство победившего в итоге борца Лебедева с Михаилом Эверстовым — помощником руководителя компании «Алроса — Алмазы России», которая выступила спонсором чемпионата.

Региональное отделение партии «Яблоко» обратилось к президенту России Владимиру Путину. В письме говорится, что партия считает виновным в несправедливом судействе министра спорта РФ Виталия Мутко, президента ФСБР Михаила Мамиашвили, главного тренера российской сборной по борьбе Дзамболата Тедеева, главу республики Саха-Якутия Егора Борисова и Михаила Эверстова. Партия предлагает Следственному комитету России тщательно расследовать произошедшее в Якутии.

Ситуацию прокомментировал и депутат Госдумы РФ Ризван Курбанов, который в своем видеообращении ответил на заявления Эверстова о «низкой культуре дагестанцев», намекая на то, что потасовку спровоцировал представитель Дагестана Исмаил Мусукаев. «Говоря о якобы бескультурном поведении нашего земляка Исмаила Мусукаева, политик не учел беспрецедентного, бессовестного судейства. Перед тем как говорить, что на Олимпиаду можно поехать и без дагестанских спортсменов, политику следовало бы ознакомиться с историей Олимпийских игр и посчитать, сколько раз в честь дагестанских спортсменов звучал Гимн России. И после того, как исчерпывающая оценка была дана Рамазаном Абдулатиповым, политику из Якутска вообще не следовало что-либо говорить…», — заявил Курбанов.

Партия «Народ против коррупции» в Махачкале призывает активистов общественных и молодежных организаций поддержать принципиальную позицию спортсменов и «организовать достойную встречу в Махачкале».

Напомним, скандал на чемпионате России по вольной борьбе разгорелся 27 мая в Якутске во время четвертьфинальной схватки среди спортсменов в весовой категории 57 кг между Исмаилом Мусукаевым, представлявшим Дагестан, и Виктором Лебедевым из Якутии. Судьи присудили победу местному спортсмену, после чего недовольный дагестанский спортсмен устроил потасовку. После пересмотра результатов были признаны грубые ошибки судейства и победа была присуждена Мусукаеву. Однако, как заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили, дальше за титул чемпиона будет бороться Лебедев. Якобы в связи с тем, что решение судейства нельзя пересмотреть по правилам. Недовольные решением спортсмены из Дагестана отказались выходить на ковер.

Отметим, в финале Лебедев встретился со спортсменом из Бурятии Александром Богомоевым. В итоге победитель так и не выявился, судьи решили присудить первые места обоим спортсменам. Тренер сборной России Дзамболат Тедеев заявил, что отбор на Олимпийские игры будут проводить на последнем сборе, результаты чемпионата России могут быть не учтены.