В Дагестане политические партии отреагировали на скандал с борцами
Махачкала, 30 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Дагестанские региональные отделения партий «Родина» и «Яблоко», а также депутат Госдумы РФ от республики Ризван Курбанов отреагировали на произошедший в Якутске скандал с участием борцов. Команда из Дагестана снялась с чемпионата России в знак протеста против несправедливого судейства, передает 30 мая корреспондент ИА REGNUM.
Активисты дагестанского отделения партии «Родина» написали петицию об отставке президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Таким образом партийцы решили протестовать против несправедливого решения судейского корпуса, сообщили ИА REGNUM в партии. «От нашей оценки зависит судьба одного из самых востребованных национальных видов спорта. Произошедшее в Якутии на чемпионате России циничное подсуживание поединка между Мусукаевым и Лебедевым в пользу зятя главного спонсора борьбы», — отметили в сообщении активисты, подчеркивая родство победившего в итоге борца Лебедева с Михаилом Эверстовым — помощником руководителя компании «Алроса — Алмазы России», которая выступила спонсором чемпионата.
Региональное отделение партии «Яблоко» обратилось к президенту России Владимиру Путину. В письме говорится, что партия считает виновным в несправедливом судействе министра спорта РФ Виталия Мутко, президента ФСБР Михаила Мамиашвили, главного тренера российской сборной по борьбе Дзамболата Тедеева, главу республики Саха-Якутия Егора Борисова и Михаила Эверстова. Партия предлагает Следственному комитету России тщательно расследовать произошедшее в Якутии.
Ситуацию прокомментировал и депутат Госдумы РФ Ризван Курбанов, который в своем видеообращении ответил на заявления Эверстова о «низкой культуре дагестанцев», намекая на то, что потасовку спровоцировал представитель Дагестана Исмаил Мусукаев. «Говоря о якобы бескультурном поведении нашего земляка Исмаила Мусукаева, политик не учел беспрецедентного, бессовестного судейства. Перед тем как говорить, что на Олимпиаду можно поехать и без дагестанских спортсменов, политику следовало бы ознакомиться с историей Олимпийских игр и посчитать, сколько раз в честь дагестанских спортсменов звучал Гимн России. И после того, как исчерпывающая оценка была дана Рамазаном Абдулатиповым, политику из Якутска вообще не следовало что-либо говорить…», — заявил Курбанов.
Партия «Народ против коррупции» в Махачкале призывает активистов общественных и молодежных организаций поддержать принципиальную позицию спортсменов и «организовать достойную встречу в Махачкале».
Напомним, скандал на чемпионате России по вольной борьбе разгорелся 27 мая в Якутске во время четвертьфинальной схватки среди спортсменов в весовой категории 57 кг между Исмаилом Мусукаевым, представлявшим Дагестан, и Виктором Лебедевым из Якутии. Судьи присудили победу местному спортсмену, после чего недовольный дагестанский спортсмен устроил потасовку. После пересмотра результатов были признаны грубые ошибки судейства и победа была присуждена Мусукаеву. Однако, как заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили, дальше за титул чемпиона будет бороться Лебедев. Якобы в связи с тем, что решение судейства нельзя пересмотреть по правилам. Недовольные решением спортсмены из Дагестана отказались выходить на ковер.
Отметим, в финале Лебедев встретился со спортсменом из Бурятии Александром Богомоевым. В итоге победитель так и не выявился, судьи решили присудить первые места обоим спортсменам. Тренер сборной России Дзамболат Тедеев заявил, что отбор на Олимпийские игры будут проводить на последнем сборе, результаты чемпионата России могут быть не учтены.