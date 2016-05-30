Багдад, 30 мая, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Главный эксперт по минированию террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу аль-Харис ликвидирован на западе иракского города Эль-Фаллуджа. Об этом, как передает RT, сообщил Центр военной информации при Минобороны Ирака.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

«Отряд специального назначения иракских сил по борьбе с терроризмом ликвидировал главного эксперта ИГ (запрещена в России) по минированию и изготовлению взрывных устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина также занимался минированием грузовых транспортных средств и бронетранспортеров, которые затем смертники направляли в места расположения правительственных войск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая Вооруженные силы Ирака вошли в удерживаемый боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) город Эль-Фаллуджа, расположенный на западе от Багдада.

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