Москва, 30 мая, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Официальная Москва придаёт особое значение углублению экономических связей с Африкой. Об этом 30 мая в ходе приёма по случаю Дня Африки заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Придаём особое значение углублению экономических связей. Крупные компании РФ готовы расширять присутствие на континенте. Продолжается работа по реализации программы «Долг в обмен на развитие». Важной сферой взаимодействия остаётся подготовка национальных кадров — растёт число африканских студентов в РФ», — сказал Лавров.

Он выразил признательность за выраженную Африканским союзом оценку действий РФ в борьбе против лихорадки Эбола: «Продолжим усилия по предотвращению пандемических болезней на континенте. Убеждён, что углубление нашего партнёрства отвечает интересам народов, способствует укреплению международной и региональной стабильности».

Напомним, Африканский союз, созданный в 2002 году, выступает правопреемником Организации африканского единства, которая была создана в 1963 году. В составе союза — 54 государства континента. Помимо этого, ряд стран с других континентов имеют статус наблюдателей в союзе.