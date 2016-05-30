В Самарской области построят скоростную дорогу на займы у населения
Самара, 30 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Москве губернатор Николай Меркушкин и президент ООО «Китайская железнодорожная корпорация» Ли Чанцзинь подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве железнодорожной линии Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Соглашение предполагает, что железные дороги Китая могут стать инвестором строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ). По словам губернатора Николая Меркушкина, Самарско-Тольяттинская агломерация насчитывает около 2,5 млн жителей, при такой плотности населения он считает, что эта дорога будет востребована и окупаема.
Китайская сторона отметила, что в настоящий момент речь идет о двух вариантах организации сообщения Самара — Курумоч — Тольятти. Первый — модернизация действующей железнодорожной ветки. Второе — строительство новой высокоскоростной линии. При модернизации скорость движения по действующей ВСМ составит минимум 200 км/ч, по новой линии — от 250 до 300 км/ч, но говорить о выборе какого-либо варианта пока рано — все зависит от экономических выкладок.
«Сначала мы хотели бы получить необходимую и более полную информацию, чтобы провести анализ. После обработки полученной информации мы сравним экономическую выгоду и технические возможности. Мы хотели бы до августа принять решение, чтобы начать выполнение проекта. Учитывая заинтересованность правительства России, я уверен: проект можно быстро начать и реализовать», — заключил представитель компании из Китая.
«Это лучшая компания в мире по скоростным дорогам, и когда мы говорим о скорости 140−160 км/ч, то должны понять — для них нижний предел скорости 180−240, — сказал глава региона. — Посмотрим, какие они предложат варианты, какова будет цена, они поработают, в том числе, вопрос по источникам финансирования». Также губернатор добавил, что рассматривается вариант, при котором одним из источников финансирования проекта могут стать облигации, которые выпустит правительство Самарской области.
Подписанный в Москве меморандум предусматривает также возможность китайской стороны участвовать и в других инвестиционных проектах в Самарской области. На встрече в Москве, в частности, стороны обсудили на будущее возможность продления железнодорожной ветки Самара — Тольятти через Ульяновск до Казани.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года губернатор Николай Меркушкин в ходе оглашения своего послания депутатам Самарской губернской думы и жителям заявил, что намерен использовать личные накопления населения, оцениваемые в 660 млрд рублей, как драйвер для экономики региона. Он поручил разработать механизм выпуска облигаций для населения.
«Обеспечить 100% гарантий для населения — эти деньги вернуться к ним в полном объеме и с процентами. Если бы хотя бы 5% с депозитов перешли на важные областные проекты, то мы смогли бы многое сделать, — пояснил Николай Меркушкин. — Я понимаю, что такой механизм для нас не типичен. Но и регион во времена падения экономики сплачивался. Так было при строительстве Жигулевской ГЭС. Если цена на нефть продолжит свое падение, люди могут стать единственным источником подъема экономики. На это в своем послании обратил внимание президент страны, уточнив, что облигации будут направлены в стратегически важные проекты».
Член правления Российской ассоциации политических консультантов Олег Молчанов в своем комментарии по этому поводу дал следующие пояснения: «В областном бюджете остро не хватает денег и желание губернатора, областного министерства финансов сбалансировать остродефицитный бюджет вполне понятно и похвально. Но конкретно эта инициатива (в нынешних параметрах) обречена на неудачу по нескольким причинам. Во-первых, предлагаемые ставки данных облигаций (менее 10% годовых) меньше ставок, которые предлагают банки Самарской области (до 12.5%). Во-вторых, эти облигации вряд ли будут обеспечены каким-то залогом. Предлагается создать фонд, который будет покрывать риски невозврата денег по облигациям. Но данный фонд не прописан в бюджете, и сейчас есть жесткое указание Москвы не принимать никаких решений по дополнительным обязательствам бюджета. То есть капитализировать этот фонд у Самарской области нечем. Если только пакетами акций некоторых предприятий. но сейчас трудно оценить их реальную стоимость».
«И последнее, — отметил Молчанов. — Данные облигации не являются вкладами в банке и не подпадают под государственную программу обязательного страхования вкладов. То есть банки не только предлагают повышенную процентную ставку, но и вклады в банки гарантирует государство в лице Агентства страхования вкладов. Облигации же Самарской области предлагают меньшую ставку и не гарантируются бюджетом Самарской области, а гарантируются неким фондом, источники денег в котором не определены. То есть на данный момент эти областные ОФЗ не гарантируются ничем. Стоит также напомнить, что увлечение федерального бюджета такими облигациями привело к дефолту 1998 года».
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