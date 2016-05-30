Самара, 30 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Москве губернатор Николай Меркушкин и президент ООО «Китайская железнодорожная корпорация» Ли Чанцзинь подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве железнодорожной линии Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Соглашение предполагает, что железные дороги Китая могут стать инвестором строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ). По словам губернатора Николая Меркушкина, Самарско-Тольяттинская агломерация насчитывает около 2,5 млн жителей, при такой плотности населения он считает, что эта дорога будет востребована и окупаема.

Китайская сторона отметила, что в настоящий момент речь идет о двух вариантах организации сообщения Самара — Курумоч — Тольятти. Первый — модернизация действующей железнодорожной ветки. Второе — строительство новой высокоскоростной линии. При модернизации скорость движения по действующей ВСМ составит минимум 200 км/ч, по новой линии — от 250 до 300 км/ч, но говорить о выборе какого-либо варианта пока рано — все зависит от экономических выкладок.

«Сначала мы хотели бы получить необходимую и более полную информацию, чтобы провести анализ. После обработки полученной информации мы сравним экономическую выгоду и технические возможности. Мы хотели бы до августа принять решение, чтобы начать выполнение проекта. Учитывая заинтересованность правительства России, я уверен: проект можно быстро начать и реализовать», — заключил представитель компании из Китая.

«Это лучшая компания в мире по скоростным дорогам, и когда мы говорим о скорости 140−160 км/ч, то должны понять — для них нижний предел скорости 180−240, — сказал глава региона. — Посмотрим, какие они предложат варианты, какова будет цена, они поработают, в том числе, вопрос по источникам финансирования». Также губернатор добавил, что рассматривается вариант, при котором одним из источников финансирования проекта могут стать облигации, которые выпустит правительство Самарской области.

Подписанный в Москве меморандум предусматривает также возможность китайской стороны участвовать и в других инвестиционных проектах в Самарской области. На встрече в Москве, в частности, стороны обсудили на будущее возможность продления железнодорожной ветки Самара — Тольятти через Ульяновск до Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года губернатор Николай Меркушкин в ходе оглашения своего послания депутатам Самарской губернской думы и жителям заявил, что намерен использовать личные накопления населения, оцениваемые в 660 млрд рублей, как драйвер для экономики региона. Он поручил разработать механизм выпуска облигаций для населения.

«Обеспечить 100% гарантий для населения — эти деньги вернуться к ним в полном объеме и с процентами. Если бы хотя бы 5% с депозитов перешли на важные областные проекты, то мы смогли бы многое сделать, — пояснил Николай Меркушкин. — Я понимаю, что такой механизм для нас не типичен. Но и регион во времена падения экономики сплачивался. Так было при строительстве Жигулевской ГЭС. Если цена на нефть продолжит свое падение, люди могут стать единственным источником подъема экономики. На это в своем послании обратил внимание президент страны, уточнив, что облигации будут направлены в стратегически важные проекты».

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Олег Молчанов в своем комментарии по этому поводу дал следующие пояснения: «В областном бюджете остро не хватает денег и желание губернатора, областного министерства финансов сбалансировать остродефицитный бюджет вполне понятно и похвально. Но конкретно эта инициатива (в нынешних параметрах) обречена на неудачу по нескольким причинам. Во-первых, предлагаемые ставки данных облигаций (менее 10% годовых) меньше ставок, которые предлагают банки Самарской области (до 12.5%). Во-вторых, эти облигации вряд ли будут обеспечены каким-то залогом. Предлагается создать фонд, который будет покрывать риски невозврата денег по облигациям. Но данный фонд не прописан в бюджете, и сейчас есть жесткое указание Москвы не принимать никаких решений по дополнительным обязательствам бюджета. То есть капитализировать этот фонд у Самарской области нечем. Если только пакетами акций некоторых предприятий. но сейчас трудно оценить их реальную стоимость».

«И последнее, — отметил Молчанов. — Данные облигации не являются вкладами в банке и не подпадают под государственную программу обязательного страхования вкладов. То есть банки не только предлагают повышенную процентную ставку, но и вклады в банки гарантирует государство в лице Агентства страхования вкладов. Облигации же Самарской области предлагают меньшую ставку и не гарантируются бюджетом Самарской области, а гарантируются неким фондом, источники денег в котором не определены. То есть на данный момент эти областные ОФЗ не гарантируются ничем. Стоит также напомнить, что увлечение федерального бюджета такими облигациями привело к дефолту 1998 года».

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