Ярославль, 30 мая, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Ярославль обретет еще одного побратима — болгарский город Бургас. Соглашение об установлении партнёрских отношений подписано в День города Ярославля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

фото сайта city-yaroslavl.ru Алексей Малютин и Димитр Николов

В свой День рождения Ярославль принимал официальные делегации городов-партнеров, которых на сегодняшний день насчитывается уже десяток. В этом году своего российского побратима поздравили Ювяскюля (Финляндия), первый партнер Ярославля, Кассель (Германия), Нанкин (Китай), недавно установивший партнерские связи с Ярославлем. Теперь этот перечень может пополнить болгарский город Бургас. Декларация о намерениях между двумя городами подписана в рамках официального приема. Это стало результатом четырехлетней работы множества общественников, дипломатов и чиновников как с российской, так и с болгарской стороны.

«Важно, что в этот знаменательный день принято решение о партнёрстве между нашими городами. Радует, что наши дружеские связи крепнут, развиваются — мы открыты к обретению новых партнеров. Надеюсь, что в Большом зале мэрии среди флагов городов-побратимов в скором времени будет представлен флаг Болгарии и Китайской Народной Республики», — отметил в своём выступлении и.о. мэра города Ярославля Алексей Малютин.

Как подчеркнул заместитель председателя ярославского отделения болгаро-русского общества дружбы «Шипка» Сергей Терехин, подписание декларации о намерениях — прямой результат так называемой «народной» дипломатии, действующей вне политики.

«Выступая перед ярославцами в Музее истории города, мэр Бургаса Димитр Николов отметил, что есть позиция государства, есть политика, а есть желание народа дружить. 80% жителей Болгарии выступают за налаживание отношений, нарушенных с распадом социалистического лагеря. Несмотря на то, что Болгария — член НАТО и Евросоюза, инициатива обычных граждан установить дружеские связи была выдвинута и реализована. Сейчас это промежуточная стадия. Сейчас надо выходить на подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве или даже о побратимстве. Думаю, в последующем это соглашение будет иметь важное значение на государственном уровне», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Терехин.