Реджо-ди-Калабрия, Италия, 30 мая, 2016, 17:13 — ИА Регнум. После кораблекрушения недалеко от Ливии, в котором погибли по меньшей мере 45 беженцев, итальянская полиция задержала двух предполагаемых контрабандистов, передает Der Spiegel. Двое мужчин вместе с другими выжившими беженцами и телами погибших на борту военного корабля «Vega» были доставлены в портовый город Реджо-ди-Калабрия.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение. 1840

Жертвами числятся 36 женщин, шесть мужчин и три ребенка. Всего на борту корабля ВМС Италии находились 629 выживших мигрантов. С 23 по 30 мая в Средиземном море утонули сотни человек. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцем сообщает о свыше 700 погибших. Данные основаны на свидетельствах выживших в кораблекрушениях.

Точное количество жертв установить невозможно. Известно лишь, что в последнюю неделю мая европейская береговая охрана спасла 13 тысяч человек.