Санкт-Петербург, 30 мая, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга проголосовала за присвоение мосту через Дудергофский канал на юго-западе города имени первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. За такой вариант названия нового моста высказались 9 членов комиссии из 17-ти присутствующих. Остальные семь членов Топонимической комиссии не явились на заседание.

baltic.today Мост через Дудергофский канал

«По сути, решение прошло одним голосом. Обсуждение было бурным», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Максим Резник, который сумел попасть на закрытое заседание комиссии.

Напомним, с идеей присвоить новому мосту такое название выступила общественная благотворительная организация. Ранее предполагалось, что заседание Топонимической комиссии по этому вопросу состоится только осенью, к этому времени комиссия должна была собрать мнения национальных культурных центров, союзов и объединений, деятельность которых связана с личностью Ахмата Кадырова и Чеченской Республики в целом.

Теперь комиссия оповестит о своей рекомендации губернатора Георгия Полтавченко, который и примет окончательное решение. Противники этой идеи настаивают на противоречивости фигуры Кадырова и на том, что он не имел при жизни отношения к Петербургу. Ранее в сети появилось письмо режиссера Александра Сокурова, адресованное Полтавченко, где он просит губернатора не поддерживать такое наименование.

Максим Резник сообщил, что уже сегодня передаст в юридическое управление парламента проект обращения Заксобрания к градоначальнику с тем же посылом.

Между тем, глава комитета по культуре Константин Сухенко заявил корреспонденту ИА REGNUM, что противники идеи могут послать мусульманам Петербурга и России «неправильный сигнал», и нужно, напротив, пойти инициаторам навстречу. Широкое общественное обсуждение этого вопроса он тоже считает неуместным, судя по всему, дабы не допускать возможные конфликты на межнациональной и межрелигиозной почве.

Среди возможных альтернатив «мосту Кадырова» в СМИ упоминаются такие варианты, как Дудергофский, Жемчужный, мост Героев, мост Евгения Родионова, Владивостокский, Североморский, Китайский или Шанхайский.

Новый мост был открыт 1 мая 2016 года на территории жилого района «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Длина моста составляет 150 метров, ширина — 44 метра. Переправа соединяет участок проспекта Героев от улицы Адмирала Черокова до Дудергофского канала с правым берегом и обеспечивает выход автотранспорта от «Балтийской жемчужины» к Ленинскому проспекту.

Ранее назвать улицу в Петербурге именем Ахмата Кадырова предлагал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Но Смольный в январе 2015 года ответил отказом, заявив, что Ахмат Кадыров не был связан с Петербургом в своей биографии.