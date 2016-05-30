Москва, 30 мая, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Совет экс-главы Минфина Алексея Кудрина на экономическом совете можно воспринимать как выбор в пользу геополитики в ущерб экономике, но в реальности РФ сделает определенные шаги навстречу Западу, исходя из своих экономических интересов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 мая старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак, комментируя слова главы ЦСР Кудрина на президиуме экономического совета при президенте РФ, где он заявил о необходимости «снижения геополитической напряженности».

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы. Шах

«К сожалению, Россия сейчас, действительно, оказалась перед нелегким выбором, который коротко можно охарактеризовать как выбор между геополитикой и экономикой. Исходя из этого, Путину предстоит выбрать один из двух вариантов действий. Первый вариант — продолжать конфронтацию с Западом, не идя ни на какие уступки в геополитических вопросах. Это выбор в пользу геополитики в ущерб экономике. Второй вариант — болезненные для национальной гордости уступки Западу ради снижения градуса конфронтации, снятия санкций и возрождения полноценного экономического сотрудничества. Это выбор в пользу экономики в ущерб геополитике», — пояснил эксперт.

«Ответ президента на экономическом совете можно воспринять как выбор первого варианта. Нужно понимать, что как глава государства Путин и не мог ответить по-другому. Но на самом деле, я думаю, что он услышал Кудрина. Путин понимает, что опасения, высказанные Кудриным, очень серьезны. Это не какое-то паникерство, а объективная оценка ситуации», — сказал аналитик. По мнению Новака, Путин понимает, что при слабой экономике сильные позиции на геополитической арене вряд ли возможны. «Для поддержания высокой обороноспособности нужны значительные финансовые ресурсы, а низкий уровень жизни населения создает риск расшатывания ситуации изнутри страны. Так что на практике определенные шаги навстречу Западу, думаю, будут сделаны», — предположил эксперт.

Ранее глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил на президиуме экономического совета при президенте РФ о необходимости «снизить геополитическую напряженность», чтобы обеспечить приток иностранных инвестиций в страну. По мнению сторонников Кудрина, у президента РФ есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста». В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт с Западом начат не Москвой, а суверенитетом Россия торговать не намерена.