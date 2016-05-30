Архангельск, 30 мая, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В Архангельской области сдали первый обязательный экзамен по русскому языку. Его сдавали более 6300 человек. Это выпускники школ и прошлых лет. Всего в регионе открыто 88 пунктов сдачи ЕГЭ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По информации ведомства, в этом году большинство пунктов проведения ЕГЭ работают по новой технологии: задания распечатываются непосредственно в аудиториях за несколько минут до начала испытания. Чтобы получить аттестат, выпускникам необходимо набрать не менее 36 баллов — таков минимальный порог. Экзамен длится три с половиной часа. Его результаты станут известны не позднее 15 июня.

«Что касается уже прошедшего ЕГЭ по географии и литературе, то в ходе испытаний не было зафиксировано ни одного нарушения или попытки списать со стороны выпускников. Удалений с экзаменов не было. Это значит, что ребята достаточно ответственно отнеслись к собственным результатам», — сообщил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Добавим, что в этом году около 70 процентов всех экзаменационных аудиторий транслируют картинку с ЕГЭ в режиме on-line, в остальных кабинетах ведётся видеозапись. Именно видеонаблюдение позволяет решить любые спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе проведения итоговой аттестации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпускники Архангельской области в 2015 году сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом: возросло число стобалльников, около 500 выпускников закончили школу с медалями. В конфликтную комиссию поступило 196 апелляций, из которых 41 была удовлетворена.