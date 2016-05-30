Калуга, 30 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. 4575 выпускников общеобразовательных организаций Калужской области сегодня, 30 мая сдавали единый государственный экзамен по русскому языку.

vest-news.ru Экзамен прошел без нарушений

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник министра образования и науки области Артем Тихонов, для проведения ЕГЭ на территории региона было открыто 37 пунктов проведения экзаменов с аудиториями по 25 человек. Каждый пункт проведения экзаменов был оснащен системой видеонаблюдения в режиме «онлайн» и металлодетекторами.

Экзаменационная работа по русскому языку состояла из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На выполнение заданий экзаменационной работы было отведено 3,5 часа (210 минут).

«Экзамен по русскому языку является обязательным, поэтому для получения аттестата выпускникам необходимо набрать по русскому языку 24 балла. Минимальное количество баллов для поступления в организации высшего образования по русскому языку, составляет 36 баллов. Единый государственный экзамен по русскому языку на территории Калужской области прошел без нарушений», — подчеркнул Тихонов.