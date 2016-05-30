Мурманск, 30 мая, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В январе-феврале 2016 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 29 299 рублей в месяц, превысив уровень января-февраля 2015 года на 6,0%. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3,4%. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщается в докладе об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2016 года, обнародованном региональным министерством экономического развития.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уверенный рост

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-февраль текущего года сложилась в размере 45 853 рубля, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 10%, в реальном исчислении — на 0,7%, — отмечают авторы доклада. — Рост заработной платы в среднем по области в основном обеспечен увеличением оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики. Наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: рыболовство — в 1,8 раза, добыча полезных ископаемых — на 29%, водный транспорт — на 24%, рыбоводство — на 21%, гостиницы и рестораны — на 16%, электросвязь, производство, передача и распределение пара и горячей воды — на 15%, розничная торговля — на 11%».

Среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе-феврале текущего года составила 39 964 рубля, что на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года, сказано в докладе. «Среди организаций социального блока оплата труда в сфере культуры и спорта увеличилась на 7%, здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 6,3%, образования — на 5,8%», — отмечает мурманское Минэкономразвития.

Напомним, в прошлом году высокий уровень инфляции привёл к снижению реальных доходов населения Мурманской области. Об этом, выступая с итоговым докладом, заявила губернатор Марина Ковтун. Она же напомнила, что в 2015 году Мурманская область в числе немногих регионов смогла проиндексировать зарплату бюджетникам — на 5,5%.

Не все, как сообщало ИА REGNUM, считают индексацию заработных плат одним из достижений властей. К примеру, осенью прошлого года заместитель председателя мурманской областной Думы Павел Сажинов заявил, что случившееся повышение заработной платы бюджетников Мурманской области не может решить имеющуюся проблему с оплатой труда.