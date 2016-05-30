Красногорск, 30 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Подмосковные следователи завершили расследование дела о мошенничестве при строительстве здания ГЛОНАСС в подмосковном Королёве. Обвинения предъявлены пяти сотрудникам федеральных унитарных предприятий и консалтинговых компаний. По данным следствия, федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму в 107,786 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек (фрагмент). 1949

По данным следствия, в 2010 году федеральное космическое агентство утвердило проект проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению одного из корпусов Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве. Из федерального бюджета тогда было выделено 1 миллиард 50 миллионов рублей.

Затем научно-исследовательский институт заключил договор с управлением специального строительства № 5 при Спецстрое России, которое произвело работы по возведению монолитных конструкций зданий корпуса на сумму превышающую 39 миллионов рублей.

«В ходе проведения указанных работ обвиняемые совершили хищения денежных средств и злоупотребление полномочиями при утверждении актов выполненных строительных работ» — отмечается в сообщении.

Следователи оценили ущерб, нанесенный федеральному бюджету в 107 миллионов 786 тысяч рублей.

Обвинения были предъявлены первому заместителю генерального директора ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» Джорджу Ковкову, начальнику отдела капитального строительства Александру Чернову, генеральному директору ФГУП «Управление специального строительства № 5 при Спецстрое России» Александру Белову, генеральному директору ООО «СпецМонолит» Роману Мартыненко и финансовому консультанту ООО «Проконсалтинг» Дмитрию Белицкому.

Подозреваемых, в зависимости от роли и степени участия, обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, пособничестве в злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств.

Дело передано в суд для рассмотрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство центра контроля и подтверждения характеристик системы ГЛОНАСС началось в июне 2010 года. В здании планировалось разместить основные системы сбора информации. Однако вскоре бюджет проекта был истощён и в декабре 2011 года стройка остановилась. Проверка объекта началась в 2013 году.