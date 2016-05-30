Магас, 30 мая, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Ингушетия в скором времени получит бонус на завершение программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. В этом главу республики Юнус-Бека Евкурова сегодня, 30 мая, на встрече в Москве заверили генеральный директор и председатель правления государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

законное-жилье.рф Аварийное жильё

Ингушетия является лидером среди субъектов РФ по реализации программы ликвидации ветхого жилья. Уже к концу 2017 года, по словам Евкурова, планируется полностью завершить программу. На текущий год Фонд содействия реформированию ЖКХ принял заявку Ингушетии на 168 млн рублей для ликвидации аварийного многоквартирного жилого фонда. На эти деньги до 30 декабря 2016 года будут ликвидированы 30 многоквартирных аварийных домов.

Читайте также: План по переселению из ветхого жилья Ингушетия выполнит с опережением

В Ингушетии решают вопросы с жильем для оползневиков и жителей ветхих домов

В 2014—2015 годах завершено расселение из всех аварийных домов Ингушетии, участвовавших в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Для около 2450 человек, проживающих в 22 аварийных многоквартирных домах общей площадью более 25 тыс. квадратных метров, предусмотрено строительство 11 новых домов.