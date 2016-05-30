Москва, 30 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий государственную монополию на добычу (вылов) и оборот водных биологических ресурсов на территории России, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Алексеем Диденко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, такое вмешательство государства в сферу добычи и оборота водных биоресурсов весьма оправданно, уверены они.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предполагается, что госмонополия будет обеспечиваться заключением договоров с организациями на добычу (вылов) и оборот водных биологических ресурсов, лицензионным порядком добычи (вылова) и разрешительным порядком на импорт и экспорт водных биоресурсов, формированием цен на них.

Государственная монополия будет способствовать соблюдению установленных государством требований, осуществлять четкий учет вылова, справедливо формировать цены на водные биоресурсы и, в конечном счете, обеспечить потребности населения России в качественной рыбе и морепродуктами.

По различным данным, незаконный вылов водных биоресурсов в России составляет до 20% от общего объема вылова, отмечают в ЛДПР, такие предприятия (браконьеры) не только не платят налоги в государственный бюджет, нарушают популяции отдельных видов биоресурсов, но и поставляют выловленную рыбу в водах России на зарубежные рынки.