Карасук, Новосибирская область, 30 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня, 30 мая, подписал распоряжение о карантине по бешенству в городе Карасук Новосибирской области.

pitomcy.net Бешенство

«Установить с 1 июня по 1 августа 2016 года на территории города Карасука Карасукского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству с угрожаемой зоной: поселок Озёрное-Титово Троицкого сельсовета, поселок Ягодный Благодатского сельсовета Карасукского района Новосибирской области», — сказано в документе, размещенном на сайте областного правительства.

Ограничения вводятся на проведение выставок собак и кошек, выводов собак, торговлю домашними животными, а также вывоз животных за пределы города и отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных.

Глава региона поручил министру сельского хозяйства Василию Пронькину обеспечить работу противоэпизоотической комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных, а управлению ветеринарии разработать план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни.

Отметим, что в Карасуке проживает около 27 тысяч человек.