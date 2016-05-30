Москва, 30 мая, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В России с 18 по 25 мая 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 1,1% и составила 1 млн 019 тыс. 874 человека (по состоянию на 18 мая 2016 года — 1 млн 031 тыс. 692 человека). Неделей ранее также отмечалось сокращение безработных на 1,9%, сообщили в Минтруда РФ.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 71 регионе. В 13 регионах отмечался рост численности безработных граждан.

По состоянию на 25 мая количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, численность безработных в апреле 2016 года по сравнению с мартом уменьшилась на 47 тыс. человек, или на 1,0%, по сравнению с апрелем 2015 г. увеличилась на 100 тыс. человек, или на 2,3%.