Власти Турции надеются на восстановление отношений с Россией
Анкара, 30 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Власти Турции надеются на скорейшую нормализацию отношений с Россией, так как между государствами нет «непреодолимых проблем». Об этом, как передают «Известия», заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в ходе брифинга в Анкаре.
«Мы не имели намерений специально сбивать российский самолет, — говорит политик. — Рассчитываем, что отношения с Россией будут исправлены в короткое время. Ни Россия, ни Турция не могут пожертвовать ими».
При этом Куртулмуш добавил, что между Анкарой и Москвой нет проблем, которые «нельзя преодолеть».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили фронтовой бомбардировщик РФ в небе над Сирией.
Расследование данного инцидента говорит о том, что боевой самолет РФ был сбит турецким F-16 преднамеренно, а не по ошибке.
Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.
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