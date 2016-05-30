Анкара, 30 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Власти Турции надеются на скорейшую нормализацию отношений с Россией, так как между государствами нет «непреодолимых проблем». Об этом, как передают «Известия», заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в ходе брифинга в Анкаре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не угадал

«Мы не имели намерений специально сбивать российский самолет, — говорит политик. — Рассчитываем, что отношения с Россией будут исправлены в короткое время. Ни Россия, ни Турция не могут пожертвовать ими».

При этом Куртулмуш добавил, что между Анкарой и Москвой нет проблем, которые «нельзя преодолеть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили фронтовой бомбардировщик РФ в небе над Сирией.

Расследование данного инцидента говорит о том, что боевой самолет РФ был сбит турецким F-16 преднамеренно, а не по ошибке.

Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.

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