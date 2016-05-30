Ярославль, 30 мая, 2016, 16:49 — ИА Регнум. 30 июня муниципалитет Ярославля принял решение, продляющее право заключения договора на размещение нестационарного объекта торговли без аукциона до 13 июля 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это право имеют предприниматели, чьи киоски попали в новую схему размещения таких объектов.

ИА REGNUM

Принятое ранее решение предполагало, что предприниматели должны заключить договоры до 13 июня. Однако многие так и не обратились за реализацией преимущественного права. Как заявляли сами бизнесмены, при заключении договора им необходимо заплатить немалую сумму, и у многих таких денег нет.

Согласно новым правилам, договор по преимущественному праву заключается на 8 лет, при этом 25% суммы необходимо внести сразу. Ставки аренды при этом выросли в несколько раз, и предпринимателям единовременно нужно было заплатить до миллиона рублей. В связи с эти депутаты муниципалитета предложили сдвинуть срок заключения договора, а также предоставить бизнесменам возможность рассрочки.

Депутат Денис Демин предлагал продлить срок заключения договора на 3 месяца, депутат, лидер ярославского отделения ОПОРЫ России Сергей Выржиковский — на 1 месяц, но с правом рассрочки на половину первоначального взноса до 1 декабря 2015 года. Против этих поправок выступила мэрия Ярославля, давшая отрицательные заключения на проекты постановлений.

«13,5 млн рублей уже поступило в бюджет. Предприниматели идут и заключают договоры. 70% предпринимателей взяли договоры на руки и, уверен, заключат их до 13 июня. Отсрочка на месяц ничего не даст. Предприниматели будут ждать 13 июля и заплатят в последний день. Бюджет должен был получить в июне 40 млн рублей от заключения договоров, а получит 20. Вы просто хотите сделать подарок предпринимателям, но при этом ущемите права тех, кто уже заплатил», — сказал заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

«В наше сложное время делать подарки предпринимателям — не такая плохая практика», — парировал депутат Сергей Выржиковский.

Альтернативную поправку предлагал депутат Сергей Калинин: она давала возможность предпринимателям выбрать, на какой срок заключить договор — от 8 до 4 лет. Это позволило бы уменьшить сумму первоначального взноса. Однако эта поправка не прошла и документ был принят в редакции Сергея Выржиковского. Теперь, в случае подписания документа и.о. мэра, предприниматели получат отсрочку заключения договора на 1 месяц и рассрочку первоначального взноса на полгода.