Рига, 30 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум. На военной базе в Адажи в 2016 и 2017 годах запланирована реализация ряда крупных строительных проектов, предназначенных для нужд латвийской армии, и для приема войск НАТО, сообщает LETA.

Reuters/Scanpix Военные НАТО в Адажи

Так, в 2016 году на Адажской базе планируется завершить строительство казармы для 304 солдат и начать возведение дополнительной. Планируется разработать проектную документацию для палаточного городка на 2 тыс. солдат, с дорогами, площадками и инженерными коммуникациями — его строительство намечено на 2017 год.

Также предполагается обновить сети внешнего энергоснабжения, строительство армейского спортивного комплекса, перестройка двух учебных зданий, и реконструкция автопарка для размещения и обслуживания боевой техники НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году на нужды инфраструктуры вооруженных сил запланировано 23,5 млн евро, в 2017 году — 42 млн евро. Одновременно ведется работа по подготовке плана развития инфраструктуры на последующие 12 лет. До 2018 года Адажский полигон планируется увеличить на 5200 га для расширения маневров с применением легкого стрелкового оружия, боевой техники и артиллерии, а также обучения боевым действиям в городской среде.

Напомним, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%.