Севастополь, 30 мая, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Правительство Севастополя закупило около четырех тысяч путевок для детей-льготников в пять лагерей Республики Крым на сумму 94 млн рублей. Об этом 30 мая на совещании заявила заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. В Крыму (фрагмент). 1956

«В период летней оздоровительной кампании наши севастопольские дети смогут

оздоровиться в пяти детских загородных лагерях Республики Крым — в Евпатории, Саках, Алуште. Для летнего отдыха детей мы в этом году закупили 3 779 путевок», — сказала Бардакова.

По ее информации, на летнее оздоровление севастопольских детей из многодетных семей, детей-сирот и приравненных к ним категорий правительством города выделено 94,17 млн рублей, что на 21 млн больше, чем в прошлом году.

Средняя стоимость одной путевки составляет 24 916 рублей.

Как сообщила заместитель директора департамента образования Ирина Нестерова, в девяти детских лагерях Севастополя отдохнут около 10 тыс детей. Стоимость путевок варьируется от 21 тыс рублей до 33 тысяч рублей.