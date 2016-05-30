Москва, 30 мая, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Законопроект о «дополнительном часе» для Новосибирской области внесло в Госдуму заксобрание региона, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Предусматривается перевод Новосибирской области из 5 часовой зоны в 6 часовую зону (МСК+4, UTC+7).

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Такое решение будет наиболее оптимальным исходя из природно-географических и социально-экономических условий региона, отмечают авторы. Принятие закона позволит исключить возникшее несоответствие системы суточного счета времени естественным биологическим ритмам и природным процессам, что благоприятно скажется за здоровье граждан, обеспечит физиологически здоровый режим их труда и отдыха, повысит работоспособность и производительность труда.

Напомним, что сейчас Новосибирская область отнесена к 5 часовой зоне (МСК+3, UTC+6), при этом отменен переход на зимнее и летнее время.