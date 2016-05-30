Вильнюс, 30 мая, 2016, 16:46 — ИА Регнум. После того, как сотрудники литовских правоохранительных органов сегодня, 30 мая, провели обыски дома у руководителя избирательного штаба Рабочей партии, заместителя председателя партии, члена Сейма Витаутаса Гапшиса и на его рабочем месте, в связи с тем, что арестованный в настоящее время вице-президент концерна MG Baltic через члена Сейма Гапшиса мог стремиться повлиять на членов Рабочей партии, чтобы они действовали в интересах концерна, свою позицию по новому коррупционному скандалу выразил и глава партии Валентинас Мазуронис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM А всему виною...

«Информации, представленной правоохраной, не хватает для того, чтобы делать те или иные решения, осуждать или оправдывать Гапшиса. Мы доверяем правоохранительным органам и надеемся, что скоро будет разъяснена реальная ситуация, и обществу представят конкретную информацию», — сказал Мазуронис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Литве разразился крупнейший в 2016 году коррупционный скандал. Лидер партии Саюдис либералов, депутат Сейма Элигиюс Масюлис был обвинён в получении взятки в размере 106 тыс. евро от концерна MG Baltic. Во время обысков в квартире Масюлиса найдено и изъято незадекларированных 250 тыс. евро наличными. Масюлис сдал свой депутатский мандат, покинул партию, его в настоящий момент обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса: торговле влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.

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