Ростов-на-Дону, 30 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вновь произошёл конфликт на бытовой почве, который перерос в стрельбу из травматического пистолета. На этот раз ранения получил 43-летний мужчина, вступившийся за соседку. В отношении 25-летнего горожанина заведено уголовное дело по статье «Хулиганство» (п. «а», ч.1 ст.213 УК РФ), проинформировали коррепсондента ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Henriette__ Пуля

Ссора между двумя ростовчанами — мужчиной и женщиной — произошла на улице Суворова 29 мая около 18:00. Что стало поводом для скандала, неизвестно, но горожанке пришлось обратиться за помощью к соседу, одна справиться с оппонентом она не могла. Но вместо того, чтобы пойти на разговор и уладить конфликт мирным путём, оппонент схватился за травмат и трижды выстрелил в мужчину, который пришёл женщине на помощь.

Прибывшие полицейские и медики осмотрели место ЧП. Раненого соседа забрала бригада скорой помощи, а оперативники обладателя травматического пистолета объявили в розыск. Известно, что он уже был ранее судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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