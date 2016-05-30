Симферополь, 30 мая, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В 2015 году сотрудники ФМС Красноперекопска выдали 15 паспортов иностранцам, не имеющим законных оснований для получения гражданства РФ. Все 15 решений «о приобретении гражданства» уже аннулировали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

newsbomb.gr Паспорт РФ

«Установлено, что на протяжении 2014 года должностные лица местного миграционного пункта УФМС принимали решения о документировании паспортами гражданина Российской Федерации иностранцев без надлежащей проверки представленных претендентами на российское гражданство сведений», — сообщили в пресс-службе.

Против сотрудников красноперекопского пункта ФМС возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292.1 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом или государственным служащим своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло незаконную выдачу паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства либо незаконное приобретение гражданства Российской Федерации»).

Напомним, в 2014 году крымчане массово получали паспорта граждан РФ после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Основанием для приобретение крымчанами гражданства являлся факт проживания в Крыму на момент 18 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2014 года новым гражданам России в Крыму было выдано более 1,56 млн паспортов.