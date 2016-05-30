Москва, 30 мая, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ внесены изменения в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015−2020 гг., сообщается на сайте правительства РФ

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

В частности, вводится новая форма поддержки молодых семей при приобретении (строительстве) жилья: предоставленную такой семье в рамках ФЦП «Жилище» социальную выплату можно будет направить на погашение ипотечного кредита.

Кроме того, введён механизм контроля за соответствием планируемого к приобретению (строительству) жилого помещения (жилого дома) критериям отнесения жилых помещений к жилым помещениям экономкласса.

Принятые решения будут способствовать совершенствованию механизма реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище».