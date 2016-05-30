Махачкала, 30 мая, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В Дагестане вынесен обвинительный приговор Мураду Шуайбову и Исе Абдурахманову — обвиняемым в убийстве журналиста газеты «Истина» Абдулмалика Ахмедилова. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в пресс-службе Ленинского районного суда Махачкалы. Они получили 10 и 8 лет лишения свободы соответственно. Суд установил, что в журналиста стрелял Мурад Шуайбов, а Иса Абдурахманов оказывал пособничество в совершении убийства, находясь за рулем автомобиля, из которого были произведены выстрелы.

sovetclub.ru Приговор суда

Мотивом преступления стали «личные неприязненные отношения». Они, по мнению Шуайбова, возникли из-за того, что убитый Ахмедилов распространял листовки, в которых содержались недостоверные сведения о том, что Шуайбов якобы является приверженцем идей «ваххабизма».

Суд счел, что вина подсудимых доказана. Шуайбова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом были учтены смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего сына. А инвалид второй группы Абдурахманов получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, журналист Абдулмалик Ахмедилов был убит в августе 2009 года. Следствие установило, что в журналиста стреляли его знакомые Мурад Шуайбов и Иса Абдурахманов. Свою вину они не признали. В марте 2015 года суд вынес обоим обвинительный приговор. Однако он был отменен Верховным судом Дагестана и направлен на новое рассмотрение. Защита обвиняемых просила переквалифицировать предъявленную статью УК РФ «Убийство» на «Причинение смерти по неосторожности». Просьба была отклонена судом.