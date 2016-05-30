Воронеж, 30 мая, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Глава воронежского филиала «Почты России» оказался в поле зрения силовых структур. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону, руководитель «областного предприятия связи» был задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Почта России

Как сообщается в официальном пресс-релизе ведомства, «в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с региональным УФСБ России установлено, что 38-летний руководитель областного предприятия связи, используя свое служебное положение, путем обмана, завладел денежными средствами, предоставив в бухгалтерию фиктивные документы по оплате арендуемой им квартиры».

По оценке силовиков, ущерб, причиненный предприятию, составил 350 тыс. рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В правоохранительных органах не называют имени фигуранта дела, как сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на собственный источник, речь идет о руководителе воронежского филиала ФГУП «Почта России». Сам же Юрий Бесхмельницын заявил, что находится на своем рабочем месте, а уголовное дело назвал «нападками».